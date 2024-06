Deputado protocola impeachment de Ratinho Junior nesta terça; líder do governo chama pedido de 'esdrúxulo'

O deputado Arilson Chiorato (PT) protocolou nesta terça-feira (18), na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), um pedido de impeachment do governador Ratinho Junior (PSD) por supostas irregularidades cometidas durante a votação do projeto de lei que autorizou o estado a terceirizar serviços administrativos em 204 colégios estaduais. Ele ainda disponibilizou um baixo-assinado para a população se manifestar. O líder da bancada governista na Alep, Hussein Bakri (PSD), chamou o pedido de “ridículo” e “esdrúxulo”.





Segundo Chiorato, o processo de aprovação da lei que institui o programa Parceiro na Escola, nos dias 3 e 4 deste mês, feriu leis estaduais e federais. “Houve inúmeras falhas e abusos no processo legal, infrações politico-administrativas sucessivas e o descumprimento de várias leis, federais e estaduais. Para ser preciso, nove leis federais descumpridas, um decreto federal e quatro leis estaduais”, afirmou o deputado.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Na sessão desta terça, o oposicionista citou cinco pontos que, segundo ele, justificam o pedido. O primeiro seria a adoção do programa de terceirização em duas escolas em São José dos Pinhais, em 2022, sem autorização legal. Em segundo, Chiorato cita o uso de propaganda do governo para, de acordo com ele, “enganar a população” sobre a privatização das escolas. “Quantos milhões foram gastos nisso?”, questionou.





O afastamento de diretores favoráveis à greve dos professores (iniciada no dia 3 contra a aprovação do projeto) e o pedido de prisão da presidente da APP-Sindicato, Walkiria Mazeto, seriam outro motivo (na semana passada, a Justiça determinou que uma diretora afastada após a greve reassumisse suas funções). Chiorato disse também que o governo “fraudou listas de chamadas para enganar os paranaenses, dizendo que a greve teve baixa adesão, e pediu abertura de inquérito policial acusando a APP de atentar contra o estado democrático”.





O deputado citou ainda o disparo em massa de vídeos contrários à greve dos professores para os pais de alunos, com o uso de dados fornecidos às escolas – o envio foi confirmado pela Secretaria de Estado da Educação (Seed). “Lembrando que isso já aconteceu em 2022, quando o governo enviou mensagens golpistas pró-Bolsonaro”, afirmou Chiorato. Por fim, ele lembrou do sigilo de cinco anos imposto aos documentos da Seed. “O governador precisa pagar pelos crimes de responsabilidade que cometeu.”