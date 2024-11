Nubia Oliiver diz que sofreu assédios e incentiva denúncia

Nubia Oliiver, 50, conta sobre assédios que sofreu na carreira.

"Sofri inúmeros assédios, que na época não eram considerados graves, e eu não me importava, mas nesta terça-feira (5) em dia está diferente, estamos vivendo em outra época, uma nova geração, e não é mais aceitável", desabafou, conforme a Quem.

Ela detalhou o que falavam para ela no auge de sua carreira. "Ouvia coisas do tipo 'você é muito gostosa', 'você tem um corpão', 'sua boca é linda', o que hoje é considerado assédio em ambientes de trabalho", relatou.

Em suas redes sociais, Nubia Oliiver incentiva que as mulheres denunciem os assédios. "As mulheres precisam saber que têm voz e que essa voz pode e deve ser usada para se proteger e buscar respeito. Denunciar é necessário, e se munir de provas e relatos concretos é fundamental", ressaltou.

