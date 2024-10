O que se sabe até agora sobre a morte de Matthew Perry, há um ano

Matthew Perry morreu no dia 28 de outubro de 2023, aos 54 anos.





O ator foi encontrado morto numa banheira de hidromassagem. Kenneth Iwamasa, assistente de Matthew Perry desde 1994, foi quem encontrou o corpo na mansão do ator em Pacific Palisades, na Califórnia.





"Efeitos agudos da cetamina" foram a causa da morte, segundo autópsia. Além do uso recreativo, a substância também é utilizada na medicina e veterinária por suas propriedades sedativas e, em alguns casos, para tratar quadros graves de depressão. Afogamento, doença arterial coronariana e efeitos do opioide buprenorfina também foram citados como fatores que contribuíram para a morte.





Foi o assistente quem aplicou as três injeções de cetamina. Segundo documentos do tribunal obtidos pela Fox News, Iwamasa aplicou a primeira dose às 8h30. Por volta das 12h45, Perry pediu uma segunda injeção enquanto assistia a um filme. Cerca de 40 minutos depois, já perto ou dentro da banheira, o ator pediu que o assistente injetasse "uma das grandes". Kenneth teria obedecido e, em seguida, saído da casa para realizar afazeres do ator. Quando voltou, Matthew já estava morto.





Kenneth Iwamasa e duas outras pessoas tentaram esconder provas de sua relação com o ocorrido. Kenneth comprou a substância de Jasveen Sangha, conhecida como a "rainha da cetamina". Quem fez a ponte entre os dois foi o traficante Erik Fleming, que numa mensagem para Kenneth escreveu: "Ela só trabalha com celebridades de alto padrão. Se [a droga] não fosse boa, ela perderia o trabalho". Após a morte, Sangha recomendou que Fleming deletasse todas as suas mensagens e mudou as configurações do aplicativo Signal para que as conversas se apagassem automaticamente.





Antes disso, Matthew Perry recebeu injeções administradas por um médico. Em setembro de 2023, Kenneth Iwamasa colocou Perry em contato com o Dr. Salvador Plasencia, que obtinha cetamina do consultório de Mark Chavez -já acusado de usar receitas falsas para adquirir a droga. Em uma mensagem enviada a Chavez no início do mês, Plasencia teria dito: "Vamos ver quanto esse idiota vai pagar". Entre setembro e outubro, Matthew Perry gastou mais de R$ 300 mil em cetamina. Ele chegou a pagar US$ 2 mil por um frasco que custa US$ 12.





O ator já tinha sofrido uma reação adversa da substância. No dia 12 de outubro, Plasencia foi à casa de Matthew Perry para aplicar nele uma dose grande de cetamina. A droga fez a pressão do ator subir, causando uma paralisia temporária. O médico e Iwamasa o carregaram para um sofá, e em seguida Plasencia teria dito: "Vamos não fazer isso de novo". Ele ensinou o assistente a aplicar as injeções e deixou outros frascos da substância na casa do ator.





Os cinco foram indiciados por crimes diversos, e estão presos. Os julgamentos ainda não aconteceram. Kenneth Iwamasa pode receber uma sentença de até 15 anos de prisão, enquanto a pena máxima de Fleming seria de 25 anos. Jasveen Sangha, a "rainha da cetamina", pode ser condenada à prisão perpétua. Mark Chavez pode ficar até dez anos preso, enquanto a sentença de Salvador Plasencia pode ser de até dez anos por acusação relacionada à cetamina, e mais 20 anos por cada receita falsificada.