Olivia Rodrigo diz que avô era astrólogo e previu sua fama

Fã de astrologia, Olivia Rodrigo, 21, acredita que seu sucesso na música estava escrito nas estrelas. Segundo a cantora, seu avô, que morreu há alguns meses, era astrólogo e previu que ela seria famosa.





A americana falou sobre suas crenças em entrevista à W Magazine. "Quando eu nasci, meu avô leu meu mapa astral e disse aos meus pais que eu seria muito emotiva e também que seria uma artista performática", disse.





Olivia, que é pisciana, conta que adora contar essa história quando conhece algum "negacionista astrológico".





A cantora está atualmente em turnê com "Guts", seu segundo álbum de estúdio, que conta com singles como "Vampire", "Bad Idea Right?" e "Get Him Back!". Ele sucedeu "Sour", seu trabalho de estreia, que teve o hit "Drivers License", uma das músicas mais tocadas de 2021, além de outros sucessos, como "Deja Vu" e "Good 4 U".





