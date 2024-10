Os 75 anos de Fagner e as músicas mais tocadas dele no Brasil

Cantor cearense conta com mais de 900 gravações musicais cadastradas no banco de dados da gestão coletiva



A voz grave de Raimundo Fagner é inconfundível e é marca do cantor e compositor cearense. Com hits ao longo das cinco décadas de carreira, é um dos representantes da música nordestina. Neste domingo (13), Fagner completa 75 anos e o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição), para marcar a data, fez um ranking com as músicas mais tocadas no Brasil e uma lista com as canções de autoria dele são destaques.





A música “Canteiros” foi a mais tocada nos últimos cinco anos nos principais segmentos de execução pública no Brasil. “Retrovisor” e “Fanatismo” integram o top 3. Já a liderança do ranking das mais regravadas ficou com “Mucuripe”, seguida por Jardim dos animais na segunda posição e “Retrovisor”.

Entre os intérpretes que mais gravaram as canções de Fagner, estão Zeca Baleiro, Amelinha e Zé Ramalho .





Fagner nasceu em 13 de outubro de 1949 em Fortaleza, no Ceará. O artista tem 212 obras musicais e 905 gravações cadastradas no banco de dados da gestão coletiva no Brasil. As obras musicais são as composições, com letra e/ou melodia e em parceria ou não. Já as gravações são registros de obras musicais disponibilizadas em forma digital (como no streaming) ou em suporte físico (como um DVD). Com isso, uma mesma obra musical pode ter diferentes gravações, como, por exemplo, a original, uma versão acústica ou um show gravado para um DVD.

A gestão coletiva da música é composta pelas associações de música Abramus, Amar, Assim, Sbacem, Sicam, Socinpro e UBC e o Ecad, que é administrado pelas sete entidades. No Brasil, o Ecad é a instituição responsável por arrecadar e distribuir direitos autorais sempre que existe utilização pública de música em qualquer canal ou espaço: rádio, TV, cinema, estabelecimentos comerciais, plataformas digitais, casas de festas, shows e outros locais de frequência coletiva. Com isso, a instituição garante a remuneração a autores, intérpretes, músicos, editores e produtores fonográficos nacionais e estrangeiros.





Ranking das músicas de autoria de Fagner mais tocadas nos últimos 5 anos no Brasil nos principais segmentos de execução pública (Rádio, Sonorização Ambiental, Casas de Festa e Diversão, Carnaval, Festa Junina, Show e Música ao vivo)

Posição - Música - Autores

1 - Canteiros - Cecilia Meirelles / Fagner

2 - Retrovisor - Fausto Nilo / Fagner

3 - Fanatismo - Florbela Espanca / Fagner

4 - Jardim dos animais - Fausto Nilo / Fagner

5 - Mucuripe - Belchior / Fagner

6 - Dezembros - Fausto Nilo / Zeca Baleiro / Fagner

7 - Amor escondido - Abel Silva / Fagner

8 - Postal de amor - Fausto Nilo / Ricardo Bezerra / Fagner

9 - Pensamento - Fagner

10 - Ansiedade - Fausto Nilo / Chelique Sarabia / Fagner





Ranking das músicas de autoria de Fagner mais regravadas





Posição - Música - Autores



1 - Mucuripe - Belchior / Fagner

2 - Jardim dos animais - Fausto Nilo / Fagner

3 - Retrovisor - Fausto Nilo / Fagner

Canteiros - Cecilia Meirelles / Fagner

4 - Fanatismo - Florbela Espanca / Fagner

5 - Cavalo ferro - Ricardo Bezerra / Fagner

6 - Fracasso - Fagner

Noves fora - Belchior / Fagner

Postal de amor - Fausto Nilo / Ricardo Bezerra / Fagner

7 - Traduzir-se - Ferreira Goullar / Fagner

8 - Asa partida - Abel Silva / Fagner

9 - Ansiedade - Fausto Nilo / Chelique Sarabia / Fagner

Moto 1 - Belchior / Fagner

Astro vagabundo - Fausto Nilo / Fagner

10 - O leão - Vinicius De Moraes / Fagner

Dezembros - Fausto Nilo / Zeca Baleiro / Fagner