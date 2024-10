Londrina sedia evento de economia criativa e inovação em novembro

Londrina sedia em novembro o E-cria, evento de economia criativa e inovação de Londrina e região. Será no próximo dia 6 de novembro, das 8h as 18h no espaço Villa Rica. A promoção é da Lavi (Governança do setor de Audiovisual de Londrina) em parceria com a PUC (Pontifícia Universidade Católica) campus Londrina por meio do Laboratório de Inovação Jurídica.





O E-CRIA tem o objetivo de promover o desenvolvimento de experiências, gerar negócios, fomentar a inclusão social e a sustentabilidade, além de compartilhar conhecimento a respeito das principais tendências e inovações no setor criativo. A programação inclui palestras com especialistas, painéis internacionais, debates sobre regulação, inteligência artificial, propriedade intelectual, e o diálogo entre a iniciativa privada e o poder público.

Entre os temas a serem discutidos destacam-se o impacto da inteligência artificial no design e na publicidade, a economia criativa nas cidades inteligentes e a importância da desburocratização do uso dos espaços públicos. Ainda haverá rodadas de negócios, cases de sucesso, e o painel “Conexões Criativas”, que abordará a coprodução internacional entre Brasil, Inglaterra e México.





O evento conta com o apoio financeiro do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), da Agência Araucária de Ciência, Tecnologia e Inovação do Paraná e do Governo do Estado do Paraná. Entre os apoiadores estão o Espaço Villa Rica e o Ecossistema de Inovação de Londrina e região Estação 43.

Programação:





- Recepção e welcome coffee

- Abertura oficial





- Palestra: O mercado audiovisual e as indústrias criativas: insights, crescimento e tendências

- Palestra: Setor criativo e desenvolvimento regional: como captar recursos e gerar riquezas locais





- Painel: Economia criativa, cidades inteligentes e desburocratização do uso dos espaços públicos

- Palestra: Criatividade e tecnologia: o impacto da inteligência artificial no design e na publicidade





- Painel: Economia criativa e direitos autorais: mercados e desafios regulatórios

Rodada de negócios





- Painel: Conexões Criativas: Coprodução Internacional entre Brasil, Inglaterra e México





- Painel PUC: Economia Criativa e Direito: desafios na era da inteligência artificial





- Cases: Produção e Projetos de Animações





- Painel: Universo dos Games – Um mercado em expansão





- Happy Hour com Pitch





- Lançamento e apresentação de produções locais





Serviço:





Almoço de Negócios + Acesso ao Evento

Data: 06 de novembro

Local: Espaço Villa Rica, Londrina

Entrada: R$100,00 (vagas limitadas)





Acesso ao evento

Entrada: Gratuita (vagas limitadas)





Rodada de Negócios

Entrada: Gratuita (vagas limitadas)





O E-CRIA é uma oportunidade única para empresários e profissionais da economia criativa ampliarem redes de contato, discutirem as principais tendências do setor e impulsionarem negócios inovadores.





Inscrições: https://www.sympla.com.br/evento/e-cria/2642926.