Padre Fábio de Melo relata luta contra depressão

No testemunho, o padre orou por mais gente que sofre do transtorno. "Eu proclamo hoje que estou nascendo de novo e que esse é o primeiro minuto da minha nova vida."

Segundo ele, a dor é tão forte que o impede de executar sua rotina. O show foi no último domingo (19). Com voz embargada, ele emocionou os presentes.

No final do ano passado, Fábio de Melo contou que há seis anos era perseguido por uma fã que acreditava em um suposto amor dele por ela. A situação foi levada para a polícia, já que tentar barrar as investidas não deu certo.





"Eu tenho uma fã que vai para a porta de casa, diz que o casamento comigo está marcado. Ela jura de pé junto que sou apaixonado por ela, mas que sou fraco e que não tenho coragem de assumir nosso amor. É uma coisa assustadora", contou ele no programa Sem Censura, comandado por Cissa Guimarães.





O religioso falou que a stalker já criou dezenas de perfis nas redes sociais e que ele tenta bloquear um por um. "Agora está na polícia, não teve outro jeito. [Já aconteceu] Tudo o que você puder imaginar. Loucura virtual."