Paolla Oliveira diz que perdeu trabalhos por questões físicas e projeta Carnaval

De um tempo para cá, a atriz Paolla Oliveira, 42, tem preferido expor seu corpo real sem filtros. E isso, segundo ela, a fez perder trabalhos.





Ao GShow, Paolla conta que desde 2023, quando decidiu levantar a bandeira do "corpo livre", tem recebido críticas nas redes sociais.





"Mais do que perder contratos, deixei ir algumas marcas e produtos que não faziam mais parte da pessoa que eu me tornei e do que não queria mais ajudar a reforçar. Com isso, acho que ganhei força com marcas que já tinham um conceito mais apurado desse feminino."





"Acho que não só as marcas, mas o mundo, no geral, tem muito ainda que caminhar para realmente comunicar sem preconceitos e para entender a beleza de maneira mais diversa", reforça.





Rainha de bateria da Acadêmicos do Grande Rio, ela se prepara para o Carnaval 2025. O enredo da escola embarca nos encantos do Pará e propõe uma viagem pelas águas amazônicas.





"Não só viajei como ganhei o título de cidadã paraense, olha que honra. Fui ao terreiro, dancei carimbó, comi a comida paraense, foi uma pequena imersão que começou lá e que continua aqui no Rio comigo estudando os sons e os ritmos do Pará. Tenho certeza de que vai ser uma homenagem linda", afirma.