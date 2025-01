Participante do Big Brother argentino é expulsa por ser planta

Uma participante do Gran Hermano Argentina, o Big Brother de lá, foi expulsa por ser planta. Keila Sosa passou 30 dias confinadas e expressou diversas vezes que sentia saudades da família. Ela também reclamou sobre as regras do jogo.





"Não estou bem. Quero ver o meu irmão, a minha avó, todo mundo. Não sei o que fazer. Preciso ver minha família e estou desesperada", falou ela aos prantos horas antes da decisão.

No anúncio aos participantes da casa, a produção do programa afirmou que todos estavam cientes dos desafios e das dificuldades do confinamento, mas que a experiência é única.





"Ninguém disse que seria uma tarefa simples, mas todos compreenderam que, apesar dos problemas que poderão enfrentar, é uma que merece ser vivida. Me chateia que nem todos tenham compreendido o significado desta aventura. Não vejo mais vontade de jogar, portanto Keila, quero que você se despeça rapidamente de seus companheiros e vá até aquela porta giratória para poder sair de casa."





Antes de expulsar Keila, o reality ofereceu a ela a chance de desistir, mas a participante se negou. "Lembrem-se, nem tudo que reluz é ouro, às vezes sou eu", disse ela ao se despedir.





