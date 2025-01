Programa de Meghan Markle na Netflix terá chefs como Alice Waters

A duquesa de Sussex, Meghan Markle, estreia em 15 de janeiro o programa de lifestyle na Netflix "Com Amor, Meghan" que dá destaque à culinária, mas também traz dicas sobre como receber em casa e jardinagem, por exemplo.





No teaser divulgado pela Netflix, a esposa do príncipe Harry terá como convidados chefs reconhecidos mundialmente e ativos no movimento de alimentação saudável, como Roy Choi e Alice Waters.





Waters é dona do restaurante californiano Chez Panisse e um dos maiores símbolos do ativismo na gastronomia dos Estados Unidos. Ainda nos anos 1970, ela defendia a melhor remuneração para os trabalhadores do campo e o consumo de alimentos locais e sustentáveis.





A cozinheira também se destacou por um programa que batizou de Edible Schoolyards, iniciativa que construía hortas em escolas e promovia aulas de conscientização ecológica e alimentação. Ela chegou a construir uma versão do programa ao lado do Capitólio -e realizou ali uma refeição que teve a presença da ex-secretária de Estado americana Hilary Clinton.





Sua atuação política na gastronomia conquistou admiradores conhecidos, que frequentaram seu restaurante. Entre eles, estão Dalai Lama, Astor Piazzolla e Francis Ford Coppola. Além disso, Waters já foi vice-presidente mundial da Slow Food, organização que fomenta a agricultura sustentável.





Nascido na Coreia e formado no Culinary Institute of America, Choi é proprietário do Kogi BBQ, um conjunto de food trucks especializados em tacos que misturam sabores mexicanos e coreanos. Ele também participou de outro programa da Netflix, o "The Chef Show", ao lado do ator Jon Favreau.





Choi idealizou, ao lado do colega Daniel Patterson, uma rede de fast food saudável, o Locol. Criada em 2016, buscava oferecer opções rápidas de comidas que não faziam mal à saúde -isso a preços acessíveis. Depois de um período fechada, a rede voltou como uma organização sem fins lucrativos em 2024, liderada por Patterson e sem a participação de Choi.





No primeiro dia de 2025, Markle retornou ao Instagram após um hiato de quase 7 anos. Na publicação, compartilhada em um novo perfil, a atriz comemorou a chegada do Ano-Novo com um vídeo na praia.





O perfil anterior foi desativado em 2018, quando ela se casou com o príncipe Harry. Em 2023, o site Page Six anunciou que a atriz havia pedido e conseguido o direito de usar, no Instagram, o usuário @meghan.

"Estou muito animada em compartilhar isso com vocês!", escreveu a duquesa de Sussex no Instagram em comentário sobre o programa. "Espero que gostem tanto quanto eu gostei de produzi-lo."





No ano passado, Markle lançou a marca American Riviera Orchard, voltada ao segmento de estilo de vida.

Além de chefs, o programa de Markle também conta com outros convidados, como a atriz de comédia Mindy Kaling, de filmes como "Oito Mulheres e Um Segredo" e das séries "The Office" e "The Mindy Project".





A atriz americana e o príncipe britânico renunciaram aos deveres reais em 2020, o que também significou abrir mão dessa fonte de renda. Desde então, assinaram um contrato com a Netflix que resultou na série documental "Harry & Meghan", lançada em dezembro de 2020, gerando grande repercussão pública.