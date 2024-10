Patrícia Veloso, do 'Que Xou da Xuxa é esse?', muda visual e fará novo projeto com a Globo

Patrícia Veloso, a mulher que ficou conhecida nas redes sociais ao aparecer no trailer de "Pra sempre Paquitas", na Globo, dizendo "Que Xou da Xuxa é esse?", virou sucesso também nas campanhas publicitárias e programas de TV.





Após conhecer Xuxa em uma ação do Itaú, participar do Domingão com Luciano Huck e virar garota-propaganda da Magazine Luiza, Patrícia se prepara para mais um projeto com a Globo no fim de 2024.





A professora vai participar do Amigo Secreto do Fantástico, quadro tradicional do programa no fim do ano.





Para combinar com a boa novidade, Patrícia transformou o visual. Ela apareceu no Instagram com os cabelos mais curtos e as madeixas iluminadas. A transformação ocorreu a convite de um salão de beleza.