Paul Auster, com câncer, tem alta do hospital e conhece o neto recém-nascido

O escritor americano Paul Aster teve alta do hospital no último sábado (20), após ser internado para tratar um câncer diagnosticado em dezembro de 2022. O tipo de câncer não foi revelado.



A confirmação foi dada pela também escritora Siri Hustvedt, esposa de Aster, que compartilhou a notícia no seu perfil no Instagram. Nas fotos publicadas, o autor aparece conhecendo o neto, nascido há poucos dias.

"A estadia do meu marido na cancerlândia foi repleta do que a literatura médica chama de 'efeitos adversos' do tratamento", escreveu Hustvedt na publicação. "Embora não tenhamos certeza sobre o que o futuro reserva, Paul recebeu alta do hospital. A emergência nos deu uma trégua."



O neto é de Sophie Auster, filha do casal, e nasceu em 1° de janeiro.



Paul Auster publicou o seu último livro, "Baumgartner", em novembro do ano passado. O trabalho, que inclui um alter-ego do autor, é o mais recente capítulo de uma carreira literária desenvolvida nos últimos quarenta anos, que inclui trabalhos reconhecidos como "Leviatã", de 1992, e "A Invenção da Solidão", de 1982.