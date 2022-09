Paulo Vieira chama fã para curtir show da Avril Lavigne em São Paulo

O ator Paulo Vieira compartilhou no Twitter que convidou um fã que estava sem ingresso para curtir o show de Avril Lavigne, nesta quarta-feira (7) em São Paulo. A cantora canadense está no Brasil com a turnê 'Love Sux' e se apresenta também na sexta-feira (9) no festival Rock in Rio.







"Escolhi um fã pra ir comigo hoje [7] no show da Avril. O cara merece. Vocês que não foram escolhidos, fiquem felizes pelo irmão de vocês", disse o ator, mostrando um print da conversa, no Twitter.



O fã informou ao ator que já estava no local da apresentação da cantora, porém, sem ingresso. "Fiquei sem ingresso, então vim ouvir a passagem de som", disse

Paulo Vieira questionou: "Então você vai no show?". "Não vou, não tenho [ingresso]", respondeu o fã.

Então, ele convida o rapaz: "Quer ir comigo?", perguntou.