Saiba quem é Borsoi, influenciador e tiktoker que teve nude vazado

Nesta quinta-feira (9), os usuários do X, antigo Twiter, acharam um assunto em comum para comentar: o nude (fotografia ou vídeo privado com nudez) vazado do influenciador e tiktoker Francisco Borsoi. Com isso, ele se tornou um dos nomes mais comentados do momento na rede social.

O vídeo íntimo vazado surgiu na internet após o influenciador ter enviado seus nudes em uma conversa no Instagram. Assim, os internaturas passaram a repercutir o caso e, até mesmo, a defendê-lo de comentários negativos.



May 9, 2024



Por outro lado, outros usuários passaram a discutir sobre a sexualidade do influenacidor, apontando o fato de que, supostamente, com o compartilhamento do vídeo, que foi enviado para um homem, Borsoi tenha sido "tirado do armário", já que nunca tinha se assumido publicamente.

Devido à repercussão, sua equipe de advogados foi ativada e passou a notificar as contas que estavam compartilhando o registro. Até o momento, Borsoi não se pronunciou sobre o caso.



Mas, afinal, quem é Borsoi?





Com 25 anos de idade, Borsoi já acumula mais de 1,5 milhão de seguidores na rede de vídeos TikTok, onde produz conteúdos diversos, passando por dublagens, vídeos de humor, dicas de viagens e moda e seu dia a dia.

O tiktoker teve seu primeiro vídeo viralizado em 2020, na pandemia, com uma dublagem do protagonista de "Enrolados", José Bezerra, conhecido como Flynn Rider. A partir disso, a semelhança com o personagem fez com que o número de seguidores aumentasse a cada dia.

Já no Instagram, os quase 300 mil seguidores acompanham conteúdos um pouco diferentes, com a paixão pela fotografia, em evidência por meio de fotos conceituais, além de registros de viagens, dos looks escolhidos e as publicidades fechadas pelo influenciador com grandes marcas.

Ainda, com seu estilo de se vestir e interesse pela moda, foi chamado para participar de desfiles por grandes marcas do mercado.

Mas, além de ser um rostinho bonito na internet, o tiktoker possui um sobrenome importante, sendo herdeiro da Família Borsoi, uma das mais tradicionais e bem-sucedidas do Brasil. Sua avó, Angela Borsoi, é uma premiada decoradora; já os pai, Luiz Carreira, é escritor e a mãe, Renata Leal, é designer.

Apesar da fama, o modelo investiu nos estudos, tendo cursado e se formando em Comunicação e Mídias Sociais na IE University, em Madri, capital da Espanha.

*Sob supervisão de Fernanda Circhia e Luís Fernando Wiltemburg