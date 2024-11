'Pensava que ia me aposentar lá', diz Cléber Machado sobre demissão da Globo

Cléber Machado vai estar de casa nova em 2025. Ele deixou o SBT e acertou com a Record para ser o principal narrador da emissora, que adquiriu os direitos de transmissão dos jogos dos clubes da Liga Forte União até 2027 no Campeonato Brasileiro. Só que o assunto que ainda desperta curiosidade em sua trajetória profissional é a saída da Globo. Machado foi dispensado em 2023, após 35 anos de casa.





O narrador contou que foi pego de surpresa com a decisão da Globo. "Não esperava. Não achava que fosse sair e pensava que ia me aposentar lá. Eu achar uma coisa, quem decide, decide outra. Não chorei, não fiquei triste", lembrou.





O narrador afirmou ainda que não guarda mágoas da ex-emissora, mas reconheceu que considerou sua demissão injusta. "Agora, se eu acho que fizeram algo como eu faria com um profissional com o tempo de casa que eu tinha? Não. Não faria. Mas... foi assim. Nem uma bronca, e vou trabalhar em outros lugares, fazer outras coisas", comentou em entrevista ao UOL.





Cléber Machado deixará o SBT em dezembro. A partir de janeiro, o narrador estará envolvido nas transmissões do Paulistão na Record. Em abril, ele será a voz de jogos com Corinthians, Internacional, Botafogo, Cruzeiro, entre outros, como mandantes no Brasileirão.