Arapongas: Centro Pop tem abrigo emergencial para população de rua

A secretaria municipal de Assistência Social de Arapongas (Região Metropolitana de Londrina) informou que o Centro Pop vai disponibilizar a abrigo emergencial para atender a população em situação de Rua. A medida se deve pelas quedas nas temperaturas previstas para os próximos dias. O atendimento (pernoite) começa nesta sexta-feira (24) e segue até o domingo (26). O horário de entrada será as 18h, com permanência até 8h do dia seguinte.





CAPACIDADE

As pessoas em situação de Rua terão acesso à alimentação (jantar e café da manhã), a itens e higiene pessoal, entrega de roupas e cobertores. “Com capacidade para 40 pessoas, o espaço conta com televisão que também ajuda no incentivo e a permanência das pessoas em situação de rua no local. Além de orientar as pessoas sobre o atendimento e encaminhamento para os serviços do Centro Pop”, disse o coordenador do Centro Pop, Emanuel Zanatta.





ENDEREÇO

O Centro Pop de Arapongas atende na Rua Drongo, 445 — Vila Cascata. O serviço conta com equipe formada por um assistente social, uma psicóloga, um motorista, um vigilante, dois auxiliares de serviço geral e um coordenador geral.





TELEFONE

Centro POP — ligação e WhatsApp 43 3902–1769





Abrigo Emergencial do Frio — 43 99149–9209





(Com informações da Prefeitura de Arapongas)