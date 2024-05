Festa Literária de Londrina faz oficinas para escritores, editores e interessados em literatura

A FLIL (Festa Literária Londrinense) começa nesta segunda-feira (27), inicialmente com três oficinas ofertadas na Biblioteca pública municipal de Londrina e uma na Livraria Olga. O evento tem como objetivo contribuir com o cenário da literatura londrinense e seus diversos aspectos.





O evento terá a duração de três semanas, com a oficina de estreia sendo a "Preparação de originais", ministrada pela escritora Karen Debértolis, onde os participantes serão levados a refletir sobre o processo de produção de um livro, desde sua ideia inicial até a edição final.

Marcada para acontecer nos dias 27, 28, 29 e 31 de maio, com uma pausa no feriado do dia 30, das 19h às 21h, a oficina ainda vai permitir que, durante a semana, os escritores possam trabalhar sobre seus próprios livros e rascunhos, além de conhecer o processo de editoração.







Rafael Silvaro, um dos idealizadores da Flil, explica que a feira foi feita pensando no livro em si, mas também no mercado de editoras e nas diversas formas de financiamento e projetos dessa natureza. "A proposta é realmente preparar, ofertar aos escritores e entusiastas da cidade possibilidades diversas de avançar com seus trabalhos”

A segunda oficina ofertada, de "Publicação de Livros", será ministrada pelo próprio Rafael, um editor experiente, tendo a duração de quatro dias, de 3 a 6 de junho, das 19h às 21h. O objetivo da oficina é dialogar com autores e escritores que buscam aprofundar seus conhecimentos e habilidades em autopublicação e estratégias para navegar no setor editorial.





“Passada a fase de preparação do original, o programa dessa oficina é projetado para fornecer uma compreensão abrangente tanto da autopublicação quanto da publicação tradicional, de maneira que os participantes possam aprofundar seus conhecimentos a respeito das formas de publicar esses livros”, explicou Rafael.



Já a terceira oficina terá como foco o financiamento de projetos literários, sendo ministrada pela jornalista e produtora cultural Isabela Cunha, também coordenadora da Flil, do dia 10 ao dia 13 de junho, das 19h às 21h.