Preta Gil revela que sofreu dois abortos durante antigo casamento: 'Foi devastador'

A cantora Preta Gil, 49, revelou no videocast Mil e Uma Tretas que já sofreu dois abortos, um deles quando o feto já tinha cinco meses.



No bate-papo, a artista relembrou os momentos passados e a angústia. Tudo aconteceu durante o casamento dela com Rafael Dragaud.

"Eu perdi dois bebês depois que tive o Francisco. Me separei do Otávio [Müller], casei com o Rafael e nós ficamos grávidos do primeiro filho. A gestação foi até o quinto mês. Até que um dia, durante o ultrassom, o Francisco estava sentado na minha perna e o médico pediu para tirarem ele da sala. Eles não falam que o coração parou", começou.



"Até que me contaram que o coração do bebê tinha parado. Tentamos fazer uma curetagem e não deu certo. Então, eu tive que fazer uma cesárea para tirar o bebê", disse.



Segundo Preta, o motivo foi a má formação de um cromossomo por incompatibilidade dela com o seu ex-marido. "A gente talvez não conseguisse ter filho nunca. Isso foi devastador para nós."



Meses depois desse episódio, Preta perdeu um novo bebê, na ocasião com três meses. "Sentia vergonha por não conseguir, de me sentir incapaz. Foi um caos, mas atropelei os sentimentos e fui vivendo. O segundo eu consegui fazer a curetagem. Aquilo simbolizava muitas coisas, e para nós, como casal, aquilo era o fim. Acho que o nosso casamento não resistiu a isso", afirmou.