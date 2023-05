Preta Gil se emociona com visita surpresa de Carolina Dieckmann

A cantora aparece com a mão na boca ao ver a amiga. Em seguida, as duas se abraçam e Preta fica bastante emocionada.

Em um vídeo publicado no Instagram, Preta sai, de roupão, de um cômodo e encontra a atriz, que está no ar como Lumiar em "Vai na Fé" (Globo), novela das 19h, que está de pé na sala. Ela se surpreende com a presença da amiga lá.

Preta Gil, 48, se emocionou com a visita surpresa de Carolina Dieckmann, 44, em São Paulo. A cantora está morando na capital paulista em razão do tratamento contra o câncer no intestino.

Veja o vídeo:





Em janeiro deste ano, Preta Gil recebeu o diagnóstico de câncer no intestino. Os sintomas começaram a aparecer durante uma turnê com o pai, Gilberto Gil, contou ela ao Fantástico;





A cantora está em São Paulo para fazer radioterapia e quimioterapia oral. Em um vídeo divulgado no dia 30 de abril, Preta contou que já havia conhecido o médico-cirurgião que tem cuidado do seu caso, além de detalhar a nova fase do tratamento contra a doença.





Em razão do tratamento contra a doença, a cantora compartilhou contou que o cabelo caiu muito nos últimos meses. "Vamos cuidar do cabelo. Caiu muito, mas o que sobrou a gente cuida", escreveu a cantora enquanto estava no salão.





No último fim de semana, a artista falou de uma "reviravolta" em seu tratamento contra o câncer no intestino. Em um vídeo publicado no Instagram, Preta contou como passou a data comemorativa. "Acho que vocês perceberam que a minha vida e meu tratamento deram uma reviravolta. Eu vim para São Paulo, estou morando aqui já tem duas semanas. Hoje é Dia das Mães, estou no Dia das Mães paulista, minha mãe está no Rio, e meu filho está fazendo show em Campos do Jordão [SP], mas estou cercada de amor".