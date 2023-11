Priscilla diz que se libertou do fundamentalismo religioso

Priscilla (que, até pouco tempo, era Priscilla Alcantara), se tornou notícia recentemente pela mudança no visual e também pelo novo estilo musical. Agora, a cantora se converteu definitivamente para o pop, irritando alguns fãs do segmento gospel.







Ela afirma que, aos poucos, foi se libertando do fundamentalismo religioso, que lhe foi imposto desde criança.





"Continuo crendo em Jesus, mas consciente de que a minha fé não me impede de viver, de pintar um cabelo, de vestir uma roupa, de fazer uma música. Tenho paz fazendo o que estou fazendo, não há conflito entre mim e minha fé. Não dependo de um pastor me explicando quem é Jesus ou me doutrinando", disse em entrevista ao O Globo.





A artista ainda falou sobre como se mantém firme diante das críticas. Para ela, que cresceu aos olhos do público, aprender a se proteger foi a melhor estratégia.





"Não vejo muito o que estão falando. Se vejo alguém me ofendendo ou falando algo que pode me causar algum mal, eu bloqueio. Não gosto de me defender, nem de me justificar. Tenho muita confiança no que estou fazendo e tem muita gente curtindo, eu foco nisso. Tenho uma vida, meus relacionamentos, minha cachorra para cuidar, uma cama para arrumar. Vivo essa vida para me equilibrar."