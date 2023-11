Priscilla Alcântara muda visual, abandona o gospel e choca internautas nas redes sociais

A cantora Priscilla Alcântara, que agora se denomina apenas como Priscilla, surpreendeu os internautas ao publicar fotos de seu novo visual nas redes sociais na última semana. Nesta terça-feira (7), a mudança de estilo da artista também foi destacada pelos fãs durante a participação de Priscilla no Prêmio Multishow.

Em entrevista, a cantora afirmou que o novo penteado chanel e os fios pintados de preto e vermelho fazem parte dos trabalhos de seu novo álbum, que irá contar, entre outras músicas, com um single produzido com o Bonde do Tigrão.





Nas redes sociais, Priscilla tem recebido apoio dos fãs, mas também críticas, sobretudo de religiosos. A cantora, que é evangélica, afirmou que "as pessoas devem aprender a separar a imagem de artista da imagem de evangélica".

"Não me julguem, mais o céu está triste e satanás em festa, que que está acontecendo com nossos jovens? Sou de 94, mais acho que nasci na época errada", escreveu um internauta no post em que Priscilla anuncia a música que produziu com o Bonde do Tigrão, que será lançada nesta quinta-feira (9).