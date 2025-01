Tom Holland lembra set tóxico de 'Entre Estranhos' e diz que quase teve recaída no álcool

O ator Tom Holland, 28, contou em entrevista à revista Men's Health que o ambiente da série "Entre Estranhos", da Apple TV+, era tóxico. Segundo ele, isso gerou uma vontade de voltar a beber.





"Havia bastante animosidade naquele set. Não era um lugar muito harmonioso, e havia muita discussão e 'cabeçadas'. Eu pensei: 'se eu começar a beber de novo agora, com tudo isso acontecendo, vai piorar, certo?'", contou.





"Eu me apoiei muito em pessoas próximas: família, amigos, antigos colegas, novos colegas, pessoas que me procuraram e que eu não conhecia, mas que também estavam sóbrias", emendou o namorado de Zendaya. Ele está sóbrio há dois anos.





Em 2023, Holland desabafou sobre o período em que esteve viciado em álcool e como conseguiu se livrar do problema. Em episódio do podcast On Purpose, de Jay Shetty, o astro de "Homem-Aranha" também contou como alcançou a sobriedade.





Holland disse que percebeu o problema quando decidiu passar o mês de janeiro de 2022 sem ingerir álcool. "Eu estava acordando e pensando nisso. Eu estava sempre checando o relógio... E isso realmente me assustou".





"Talvez eu tenha um pouco de problema com álcool", foi a reação do ator ao perceber o impacto trazido pelo tempo sóbrio. "Então eu decidi me punir e disse: 'eu vou fazer isso em fevereiro também'". Dessa maneira, Holland continuou a jornada de sobriedade e decidiu estender o período para seis meses.





A série "Entre Estranhos" mostrou a versatilidade de Holland em cena. Na trama, ele vivia um jovem que era preso após um crime chocante. Ele sofria de um transtorno de múltiplas personalidades.





Uma cena de um dos episódios que chegou a repercutir na web mostrava o personagem dele num sexo gay numa casa noturna na hora em que assumia uma personalidade feminina.