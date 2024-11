'Quero tudo perfeito', diz Isis Valverde sobre casamento luxuoso

O casamento de Isis Valverde e Marcus Buaiz já tem data e local definidos: 3 de maio de 2025 na Ville La Rochelle, um sítio no interior de São Paulo.

O evento para 180 convidados, que promete ser um dos mais luxuosos (o casal reservou um aeroporto executivo para receber os convidados que chegarão em aviões particulares) vem recebendo atenção especial da atriz. "Estou cuidando de tudo. Quero que seja perfeito e exatamente como sonhei", diz Isis.

O vestido de noiva é um capítulo a parte que a atriz prefere manter segredo. "Ainda estou vendo. Dá um trabalho, menina!", comenta ela, que depois do casamento quer voltar a trabalhar em TV aberta.

Ela lembra que o último trabalho foi "Amor de Mãe" (Globo). "Eu acho que é um lugar de onde eu vim. Tenho um carinho enorme pela Globo e pela TV aberta. Comecei ali e as portas vão estar sempre abertas."

Isis também fala sobre o trabalho em plataformas de streaming. "Queria mostrar outras facetas em menos tempo. E aí eu tive essa oportunidade. Ano que vem, por exemplo, vou ter três personagens diferentes. Os streaming e o cinema te possibilitam isso"

Participe do canal de transmissão do Bonde no insta! Vem pro Bonde do Bonde.