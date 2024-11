Rafa Kalimann e Allan Souza Lima terminam relacionamento após um ano de namoro

A influenciadora e atriz Rafa Kalimann e o ator Allan Souza Lima terminaram o relacionamento de um ano que tinham desde novembro do ano passado. Rafa apagou fotos de suas páginas e relatou para amigos o que houve.



Procurada, a assessoria de imprensa da artista se limitou a dizer que não iria comentar o assunto. Rafa fez uma declaração no último dia 5 de novembro em vídeo para celebrar o aniversário de um ano do romance dos dois.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade



O vídeo também foi apagado. Allan Souza Lima, no entanto, ainda mantém no ar seus registros com Rafa. A informação foi dada inicialmente pela jornalista Fábia Oliviera e confirmada pelo F5 com pessoas próximas. Eles ainda se seguem nas redes.



O término aconteceu no fim da semana, pouco depois de Rafa gravar o especial Amigas, da Globo, onde foi apresentadora, segundo relato de amigos.

Publicidade



Apesar de terem iniciado a relação em novembro de 2023, eles só assumiram o romance publicamente em março deste ano.



Em maio, Rafa Kalimann e Allan Souza Lima revelaram que ela perdeu um bebê que esperava do ator. Ela publicou uma carta de despedida da criança.



"Pedi para que Deus me permitisse questionar. Não é justo, não deveria ser. Mas me esforço para confiar que ainda entenderei o propósito", desabafou.