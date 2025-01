'Raquel é uma mãe solo que vive no corre', diz Taís Araújo sobre sua personagem em 'Vale Tudo'

"Uma mulher que vive no corre e que tem a ética, a honestidade e a dignidade como um norte na vida dela". É assim que Taís Araújo define sua personagem, Raquel, em "Vale Tudo", próxima novela das 21h.

"Ela é uma mãe solo típica brasileira, que trabalhou muito para criar a filha, inclusive abrindo mão dos próprios desejos", completa a atriz.





Filha única, Raquel foi criada pelo pai, Salvador (Antonio Pitanga), em Foz do Iguaçu (PR). Salvador é um homem íntegro que honra cada dia trabalhado na alfândega brasileira no Paraguai.





Raquel tenta educar a filha, Maria de Fátima (Bella Campos) da mesma forma. A jovem, porém, é ambiciosa e pensa diferente da mãe.





"A Maria de Fátima sonha grande e não mede esforços para alcançar o sucesso. Ao mesmo tempo, é uma personagem cheia de camadas, que carrega suas dores e vulnerabilidades, o que a torna tão fascinante", diz Bella.





"Ela faz escolhas que muitas vezes vão contra os valores das pessoas ao seu redor, o que gera bastante conflito. Mas o que mais me encanta nela é essa força, essa coragem de seguir em frente, mesmo que isso signifique enfrentar julgamentos", completa a estreante em um papel de destaque no horário nobre.





Insatisfeita com a vida em Foz do Iguaçu, Maria de Fátima dá um golpe na mãe e se muda para o Rio de Janeiro parar morar com o pai, Rubinho (Júlio Andrade), um músico boêmio e sonhador que vive de tocar piano em bares e restaurantes. Raquel, mesmo machucada, decide ir atrás da filha.





"Vale Tudo" vai substituir "Mania de Você" no horário das 21h e tem previsão de estreia em março.