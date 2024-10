Relógio que fala as horas com a voz de Silvio Santos é vendido por R$ 89

No começo dos anos 2000, quem pagava o Baú da Felicidade podia trocar o carnê por um relógio que dizia as horas com a voz de Silvio Santos. O que começou como uma promoção se tornou um sucesso. Agora, 20 anos depois, o acessório volta a ser comercializado como uma homenagem ao apresentador, que morreu em agosto aos 93 anos.



As lojas Jequiti já anunciam o relógio pelo preço fixo de R$ 89,90 no site oficial. Ele está disponível em seis modelos nas cores preta (duas opções), rosa, azul, branco e bege. Cada exemplar acompanha uma bateria reserva e uma chave para troca.

O relógio com visor digital e em modo retrô tem cronômetro, timer e alarme. Além de falar as horas e os minutos com a voz de Silvio, ainda desperta ao som do canto de um galo, seguindo da hora certa dita pelo apresentador.



O relógio é inclusivo e ajuda pessoas cegas ou que tenham dificuldade de ler. Recentemente, a apresentadora Patrícia Abravanel se emocionou no SBT ao mostrar o acessório em seu programa e relembrar os momentos com seu pai.



"Boa noite. São dezenove horas e seis minutos", avisou o relógio rosa no pulso da filha. "Não é demais? Esse relógio foi a última invenção dele", contou.