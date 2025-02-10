Ricardo Vianna homenageia Lexa após morte da filha do casal

O ator Ricardo Vianna, noivo de Lexa, comentou no post da cantora uma homenagem a sua força após o anúncio da morte da filha do casal nesta segunda (10). Sofia, filha de Lexa e Vianna, morreu três dias após seu nascimento na semana passada.





"Minha mulher, eu te amo e tenho ainda mais orgulho de você! Mulher forte, destemida e guerreira! Conte comigo para tudo!", disse Ricardo Vianna.

Ricardo Vianna fez um comentário expressando seu luto por Sofia. "Apesar de toda dificuldade, nós sabemos que sua missão foi cumprida. Obrigado por nos regar de amor! Até breve, nossa filha amada! Enquanto isso, eu e mamãe estaremos aqui da terra te honrando a cada dia!".





A filha do casal morreu no dia 5 de fevereiro, após um parto extremamente prematuro. Lexa teve gestação de somente 25 semanas devido às complicações médicas relacionadas à pré-eclampsia precoce, com síndrome de HELLP.





A gestação de Sofia foi muito perigosa para Lexa. O quadro de pré-eclâmpsia da cantora foi uma grande complicação na gravidez, sendo uma condição que poderia levar a problemas de saúde para o bebê e a mãe.



