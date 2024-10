Roque, ex-assistente de Silvio, está na UTI em hospital de SP

Roque, 87, ex-assistente de Silvio Santos, está internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital São Luiz, em São Paulo.





Informação foi confirmada por Janilda Nogueira, esposa do assistente de palco, em conversa com Splash. Segundo ela, a idade foi um fator decisivo para que Roque fosse transferido para a UTI.





"Ele deu uma entrada muito debilitado, desnutrido. Em casa ele não estava mais querendo comer, se alimentar. Não estava dando conta de engolir os medicamentos", disse Janilda.





Assistente de palco está internado há quatro semanas. O quadro vem evoluindo positivamente, de acordo com Janilda. "Hoje já está aqui, com quatro semanas que ele está lá [internado]. Já está bem nutrido. O caso dele está bem, os diagnósticos, os exames que estão fazendo, está tudo bem."





"Ele teve uma inflamação na urina, mas já está controlada, já está tomando os antibióticos. E, se Deus quiser, logo, logo ele vai estar bem. Ele vai estar com a gente. Tenho fé."





SANGRAMENTO INTRACRANIANO





Em maio, Roque passou mal durante o sábado enquanto almoçava com sua família, e foi levado às pressas para o hospital. Lá, ele foi diagnosticado com um sangramento no crânio frontal e chegou a ficar internado na UTI.





Ele teve alta dias depois. "Gente, estamos indo para casa. Roque está super bem, está 100%. Graças a Deus não precisou operar, agora é só cuidar em casa com o remédio que os médicos receitaram."





Leia também: