Assim como Mavi: Veja sete formas de manipulação que podem passar despercebidas

Um estudo publicado no Behavior Research Methods mostra como as pessoas podem ser vulneráveis a manipulações, especialmente em contextos sociais e digitais, e raramente percebem que estão sendo influenciadas ou controladas.

Em ‘Mania de Você’, o personagem Mavi, interpretado por Chay Suede, é o exemplo fiel de uma pessoa manipuladora. No decorrer do folhetim, Mavi se revela ambicioso e sem escrúpulos, capaz de qualquer atrocidade para atingir seus objetivos.

Confira sete comportamentos de manipulação



Comportamentos manipuladores têm relação com transtornos mentais?







Embora o risco de violência física e manipulação seja maior na população sem transtorno mental, a manipulação não está totalmente isolada do ponto de vista psiquiátrico. Um estudo publicado no Journal of Family Violence explora a relação entre traços de personalidade, como psicopatia, narcisismo e sadismo, como preditores significativos da manipulação que muitas vezes, deixa as vítimas desorientadas e emocionalmente abaladas.





“Esse comportamento é mais comum em pessoas com transtornos de personalidade, como borderline, narcisista e antissocial. O indivíduo pode apresentar condutas impulsivas, agressivas ou friamente calculadas, apenas em benefício próprio”, pontua Adiel.