Roupa Nova atualiza estado de saúde de Serginho após acidente doméstico

Serginho Herval, baterista e vocalista do Roupa Nova, sofreu um acidente doméstico e passou por cirurgia na perna direita.





Em comunicado, o grupo atualizou o estado de saúde do músico. "Com respeito e carinho pelos fãs da banda Roupa Nova, que sempre acompanham e apoiam o grupo em todos os momentos, viemos esclarecer as informações que têm circulado sobre a saúde do Serginho", inicia o texto.





Recentemente, Serginho sofreu um acidente doméstico que resultou em um ferimento na perna direita, exigindo a realização de alguns procedimentos cirúrgicos. Felizmente, ele está bem, já se encontra em casa em pleno processo de recuperação e, em breve, estará de volta aos palcos, pronto para retomar a agenda de shows de 2025. Agradecemos pela compreensão e apoio de todos.





O acidente aconteceu no início de janeiro, pouco antes do Roupa Nova sair em um cruzeiro temático em comemoração aos 40 anos da banda. Ele teve lesões na perna e precisou passar por "alguns procedimentos cirúrgicos".





O Roupa Nova tem três shows marcados ainda para janeiro, oito para fevereiro e uma turnê internacional em março, que passará por Portugal e Luxemburgo.





