Rodrigo Teaser traz a Londrina maior tributo ao Michael Jackson do mundo

O cantor, compositor e intérprete brasileiro Rodrigo Teaser trará a Londrina em 13 de abril o espetáculo que é considerado o maior tributo do mundo ao rei do pop Michael Jackson. A turnê, que marca os 15 anos do falecimento do artista norte-americano, é sucesso em diversos países.





O show acontecerá no Teatro Marista, e os ingressos já podem ser comprados pelo site. Os valores variam entre R$ 180 e R$ 340, de acordo com a localização das poltronas. Pagam meia doadores de sangue e órgãos, estudantes, idosos, PcDs (Pessoas com Deficiência), professores, portadores de câncer e profissionais da saúde. Também há desconto para quem levar 1 kg de alimento.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Além de Londrina, Teaser passará por Ponta Grossa (Campos Gerais) e Maringá (Noroeste) nos dias 11 e 12 de abril, respectivamente. Nos dois municípios, o show está marcado para as 21h. Em Londrina, às 19h.