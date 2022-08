"Se beber, não corte o cabelo!", diz Anitta após acordar com novo look

Quem nunca bebeu demais e acabou tendo atitudes que se arrependeu no outro dia? A famosa "ressaca moral". Essa foi a vez da Anitta de cometer loucuras e divertir seus mais de 63 milhões de seguidores no Instagram. A cantora acabou bebendo demais em uma festa com os amigos na madrugada de sábado para domingo, e o resultado foi um novo corte de cabelo!





Em vídeos que rodam em todas as páginas de fofoca e, inclusive, no Instagram da própria "cabeleireira" Gessica Kayane, mais conhecida como Gkay, é possível ver o momento icônico em que Anitta aparece com uma tesoura e pede um cabelo curto. Gkay, em um primeiro momento, fica com medo da amiga se arrepender, mas, logo em seguida, depois de Anitta insistir muito, Gkay faz o corte, que fica totalmente torto e muito engraçado.

Quando Anitta percebeu o feito, continua feliz e dizendo "cabelo cresce, cabelo cresce", mas, a alegria acabou no outro dia de manhã. Ao acordar, a cantora viu o resultado e não ficou nada feliz com o que aconteceu, inclusive, questionou alguns amigos: "Por que vocês me deixaram fazer isso, sério?".





Apesar da surpresa nada agradável, Anitta diz que Gkay não teve culpa nenhuma, afinal, foi ela quem pediu muito para a amiga fazer o corte! A cantora já apareceu em suas redes sociais com o corte arrumado e o recado que ela deixa após toda essa tour é: "se beber, não corte o cabelo".