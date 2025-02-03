Pesquisar

'Se soubessem o quanto dói e eu não sou fresca', diz Ana Maria Braga sobre picada de escorpião

Leonardo Volpato - Folhapress
03 fev 2025 às 17:06

Durante o final de semana, o público se preocupou com a saúde de Ana Maria Braga, 75, que foi picada por um escorpião no pé em sua fazenda em Botucatu (SP).

Ao vivo no Mais Você (Globo) desta segunda (3), a apresentadora deu mais detalhes e disse ter sentido a maior dor de sua vida.

"Que susto. Se soubessem o quanto dói. É uma das coisas mais dolorosas, e eu não sou fresca", disse durante seu programa. Segundo ela, o incidente aconteceu no sábado (1) de noite. Ela afirma que estava dentro da casa vendo uma série no escuro quando resolveu ir ao banheiro e pisou no bicho.

"Estava tudo limpinho e no caminho eu estava descalça. Agradeço ao hospital. Por mais que a gente ouça, na hora que acontece a gente não sabe o que pode acontecer, se tem veneno", disse.

Ana Maria foi atendida em cerca de 40 minutos pelos médicos do hospital e não teve mais complicações apesar da dor que durou 24 horas. Ela tomou uma injeção no pé para se recuperar.

"O que aconteceu comigo é mais comum do que a gente imagina. Foram 183 mil casos no Brasil em 2024 e 149 mortes. E em 2023, foram mais de 200 mil casos. Fiquei muito assustada, na hora vem um monte de coisa na cabeça."

Nas redes sociais, ela ainda fez uma brincadeira sobre a situação. "Levar uma picada de escorpião é igual boleto no fim do mês: aparece do nada e dói no coração."

