Sean 'Diddy' Combs é acusado de estuprar menino de dez anos em 2005

Sean "Diddy" Combs está sendo acusado de estuprar um menino de dez anos em 2005. Segundo a ação, revelada pela revista Variety, a criança teria participado de uma audição em um quarto de hotel, em Los Angeles.

O rapper, preso sob a acusação de abuso e tráfico sexual, teria pedido para que o teste acontecesse sem a presença dos pais do menino. De acordo com o processo, o jovem recebeu um copo de refrigerante após apresentar algumas canções para o artista.

Minutos depois, ele teria começado a se sentir tonto, razão pela qual acredita ter sido drogado. Depois disso, diz o homem, ele teria sido obrigado a fazer sexo oral no cantor e, pouco depois, desmaiou. Além disso, diz que, quando acordou, seu ânus e suas nádegas estavam doloridos.

Por meio dos advogados, o rapper nega as acusações e diz se tratar de um golpe. "O advogado por trás desse processo está interessado na atenção da mídia e não na verdade, como fica óbvio em suas constantes aparições na imprensa", diz a nota.

"Combs e sua equipe jurídica têm plena confiança nos fatos e na integridade do processo judicial. No tribunal, a verdade prevalecerá: ele nunca agrediu sexualmente nem traficou ninguém - homem ou mulher, adulto ou criança."

