Secretaria de Justiça de SP abre investigação contra Ana Paula Minerato após áudio racista

Após o vazamento de um áudio com declarações da modelo Ana Paula Minerato, a Secretaria Estadual da Justiça e Cidadania de São Paulo abriu um processo administrativo na última segunda-feira (25) para apurar se a ex-apresentadora da Band cometeu racismo contra a cantora Ananda, do grupo Melanina Carioca.



A Secretaria informou à Folha de S.Paulo que, por meio da Coordenadoria de Políticas para a População Negra (CPPN), "abriu expediente na Ouvidoria para apuração do caso e notificará as partes envolvidas, garantindo o direito de apresentação de defesa preliminar". Procurada pela Folha de S.Paulo, Ana Paula e sua defesa ainda não se pronunciaram.



A Secretaria disse ainda que está à disposição de Ananda, oferecendo acolhimento e orientação.



No áudio vazado, Ana Paula chama Ananda de "mina do cabelo duro" em conversa com KT Gomez, rapper com quem se relacionou durante um período. "A empregada, a do cabelo duro. Você gosta de cabelo duro, KT? Eu não sabia que você gostava de mina do cabelo duro", diz a modelo.



Logo após o vazamento, A Gaviões da Fiel, escola de samba do Carnaval de São Paulo ligada ao Corinthians, tirou Ana Paula do posto de musa da bateria. A Band também a demitiu do programa diário de rádio que apresentava, o Estação Band FM.



Ananda disse em seu Instagram na última segunda-feira (25) que comentaria o assunto, o que ainda não aconteceu. Ela apenas mandou um recado para a modelo: "Você não foi mulher para falar? Agora você vai ser mulher para aguentar".