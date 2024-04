'Só quero estar ao seu lado', diz Diogo Nogueira em declaração a Paolla Oliveira

Diogo Nogueira usou as redes sociais no final da tarde deste domingo (14) para homenagear Paolla Oliveira. O cantor fez uma vídeos com vários momentos casal para parabenizar a atriz pelos 42 anos. Ao som de "À Moda Antiga", sua música, fez uma declaração apaixonada. "Mais um ciclo se fecha para um novo entrar com muitas novidades e coisas maravilhosas", começou o sambista.



Ele continuou: "Tenho orgulho imenso de fazer parte de tudo isso. Só quero estar ao seu lado, sendo seu eterno namorado, seu melhor amigo e brindar sempre todos os nossos momentos e principalmente esse! Parabéns! Te amo", escreveu ele na legenda da publicação.

Não satisfeito com a primeira declaração, Diogo postou outro vídeo cantando "Pé na Areia" e dando a entender que o registro foi uma das primeiras trocas de mensagens entre os dois. Paolla e o cantor assumiram o relacionamento em julho de 2021.



Na última sexta (12), Paolla reuniu um seleto grupo de celebridades para festejar antecipadamente seu aniversário em um restaurante na Zona Sul do Rio de Janeiro.