Chuva não impediu Ana Castela de brilhar em show no último dia de ExpoLondrina

O tempo deste domingo (14) não impediu os fãs de Ana Castela de prestigiarem o seu show no encerramento da 62ª ExpoLondrina.







Por volta das 18h, a chuva parou e deu espaço para o brilho da cantora, que subiu ao palco com bailarinas e efeitos especiais ao som de "Pipoco", música responsável pelo seu estrondoso sucesso.

A canção foi lançada em 2022, em parceria com DJ Chris no Beat e Melody, fazendo a boiadeira alcançar o topo do ranking do Spotify Brasil e ser eleita a artista revelação no Prêmio Multishow.





Com chapéu na cabeça, bota de cowboy, fivela na cintura e capa de chuva, o público lotou a Arena de Show do Parque de Exposições Governador Ney Braga, que também contou com a presença de muitos fãs mirins acompanhados dos pais.

Em entrevista à FOLHA, Ana Castela afirma que está organizando um projeto especial para o público infantil, reconhecendo a sua fama também entre as crianças, principalmente pela repercussão de suas danças e performances no TikTok.





"A gente está fazendo o projeto Boiadeirinha, para a criançada. Esse é um projeto novo, que está vindo aí para o ano que vem", garante a cantora, em primeira mão.

PÚBLICO





A decoradora de eventos Nayanna Romero levou a filha Maria, de 8 anos, para realizar o sonho da criança de ver a ídola, como presente de aniversário.





“Faz um mês que ela está esperando esse show, nem dormiu direito à noite. Compramos acessórios para customizar a roupa com a qual ela viria hoje, no estilo da cantora, e estamos muito felizes de estar aqui”, compartilhou a mãe antes da apresentação.





