Sócio de Gusttavo Lima em clube de compras online teve bets autorizadas pela Fazenda

O cantor Gusttavo Lima, investigado em inquérito que apura supostas ilegalidades com apostas online, aparece como sócio de um empresário que é dono de ao menos três casas do ramo.



Gusttavo Lima tem sociedade com Fernando Oliveira Lima na empresa Clube do Embaixador, um clube de compras online. Fernando é dono da OIG Gaming, e comanda os sites de apostas 7 Games, Betão e R7.bet, que constam na lista do Ministério da Fazenda das companhias aptas a atuar até o início de 2025.

Conhecido como Fernandim OIG, ele é o dono do avião que levou o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Kassio Nunes Marques para a festa de aniversário de Gusttavo Lima, realizado em um iate de luxo na Grécia em setembro deste ano.



Foi voltando dessa festa que o cantor teria dado carona, em outro avião, a José André da Rocha Neto e Aislla Sabrina Truta Henriques Rocha, donos da VaideBet, que tiveram a prisão decretada no início de setembro na operação Integration, da qual o sertanejo também é alvo.

Foi na volta dessa festa que a prisão preventiva do cantor foi decretada por supostamente ter ajudado duas pessoas investigadas a ficarem fora do país. A prisão foi determinada em 23 de setembro, enquanto o cantor estava nos Estados Unidos. Ele foi para Miami na véspera, após show no Rock In Rio e, no dia seguinte ao pedido de prisão, a decisão foi revertida.



Procurado pela Folha de S.Paulo, o ministro reafirmou que estava em Roma para compromissos acadêmicos e que passou na Grécia para cumprimentar o cantor. No período, Nunes Marques participou de forma remota das sessões do Supremo e também do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

O Clube do Embaixador foi uma tentativa de negócio conjunto dos dois amigos que não decolou e deve ser desativado em breve, disseram Fernandim e Gusttavo Lima.