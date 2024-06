'Sou ninfomaníaca, mas quando estou namorando', diz Karol Conká

Unidades do Senai em Londrina e Apucarana oferta 195 vagas gratuitas para Cursos Rápidos

As unidades do Senai em Londrina e Apucarana estão com 195 vagas gratuitas para Cursos Rápidos, de Aperfeiçoamento e Qualificação Profissional, com início ainda no mês de junho.