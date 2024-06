Unidades do Senai em Londrina e Apucarana oferta 195 vagas gratuitas para Cursos Rápidos

As unidades do Senai em Londrina e Apucarana estão com 195 vagas gratuitas para Cursos Rápidos, de Aperfeiçoamento e Qualificação Profissional, com início ainda no mês de junho.







Os cursos rápidos com vagas gratuitas disponíveis são: Fundamentos da Qualidade e Produtividade; Microsoft Power BI; Preparação para o Mercado de Trabalho; Auxiliar de Pedreiro; e Aperfeiçoamento em Processos de Soldagem.

Todas as informações, como cursos disponíveis em cada uma das unidades ofertantes, pré-requisitos, prazo para inscrição e período de realização de cada um dos cursos, estão disponíveis na página de gratuidade do Sistema Fiep: sistemafiep.org.br/gratuidade.





Os cursos rápidos de Qualificação Profissional do Senai Paraná têm duração média de 2 a 3 meses e são ideais para quem está à procura do primeiro emprego ou em busca de uma nova carreira na indústria.

Já os cursos de Aperfeiçoamento Profissional, também de curta duração, são ideais para quem já trabalha na área de atuação do curso e deseja ampliar, atualizar ou complementar as habilidades profissionais, buscando evoluir na carreira.





SERVIÇO:

Cursos Rápidos do Senai com vagas gratuitas





Início: junho





Informações e inscrições: sistemafiep.org.br/gratuidade