Tamayo Perry, de 'Piratas do Caribe 4', morre aos 49 anos após ataque de tubarão

O ator Tamayo Perry, mais conhecido por seu papel em "Piratas do Caribe: Navegando em Águas Misteriosas", morreu no domingo, após ser atacado por um tubarão no Havaí , nos Estados Unidos.



O corpo do ator foi encontrado em Honolulu, cidade havaiana, após os serviços de emergência da cidade serem acionados por volta das 13h pela ligação de alguém que afirmou ter visto um homem que parecia ter recebido várias mordidas de tubarão. Perry foi resgatado já morto por paramédicos, que carregaram seu corpo com um jet ski.



Além de ator, Perry também era salva-vidas e um surfista experiente. Quando foi atacado, ele surfava próximo à ilha de Oahu. De acordo com a imprensa americana, cartazes avisando sobre a presença de tubarões foram colocados na área após o ataque.