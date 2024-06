Técnica para desengasgar bebê de influenciadora não é manobra de Heimlich, dizem especialistas

Pegar o bebê, virá-lo de barriga para cima, depois para baixo e, na sequência, dar uma série de tapinhas nas costas na tentativa de desengasgá-lo foi o que a influenciadora Clara Maia fez nesta semana em seu filho recém-nascido engasgado com leite.



O vídeo dela fazendo o procedimento viralizou com o nome " manobra de Heimlich ". Porém, especialistas dizem que o protocolo feito é outro e só é indicado para menores de um ano.

A rapidez e calma nesses casos é fundamental para que o procedimento seja bem executado, dizem os médico.



Ana Escobar, pediatra e professora associada da Faculdade de Medicina da USP, elogiou a forma tranquila como Maia lidou com a situação. "Ela acerta na hora em que ela põe o bebê no colo, de barriga para baixo, e começa a bater nas costas. Essa é a manobra de desengasgo em bebês", explica a especialista.

A manobra de Helmlich, criada por médico de mesmo nome, é aquela que só é possível ser feita em crianças maiores ou adultos, com a pessoa engasgada em pé e a outra atrás comprimindo em sequências a região torácica até a vítima expelir o objeto ou alimento que obstruia a via aérea.



"Como esse procedimento é usado para desengasgo, qualquer outra manobra utilizada para fim semelhante é comumente chamada pelo mesmo nome, mas não são a mesma coisa", explica Escobar, complementando dizendo que a comunidade médica entendeu que o procedimento tradicional não funcionava para bebês, por isso uma outra técnica foi desenvolvida.

O protocolo utilizado não tem um nome específico dentro da comunidade médica, mas é a indicada para bebês menores de um ano.



No entanto, para Tânia Zamataro, pediatra e membro da SBP (Sociedade Brasileira de Pediatria), a orem feita pela influenciadora foi inversa. "Primeiro o bebê deve ser colocado de barriga para baixo e depois virar e massagear o peito", diz.

"A partir de um ano pode fazer a de Heimlich porque é mais complicado botar o bebê dessa idade de barriga para baixo", afirma a pediatra.



Na maior parte dos engasgos com líquido e quando a criança segue respirando -como acontece no vídeo- não é necessário colocá-lo de barriga para cima, segundo Zamataro. Caso seja constatada a obstrução das vias respiratórias, no entanto, o indicado é virá-lo de barriga para baixo e dar um tapa firme nas costas, com cuidado para não lesionar.

É necessário atenção também para identificar se o bebê está respirando ou não e avaliar qual a manobra mais indicada. Como no vídeo a criança solta pequenos choros, significa que ainda estava respirando.



"Se está respirando, a gente pode ajudar o bebê engasgado fazendo isso, botando ele de barriguinha para baixo com a cabeça mais baixa que o bumbum e dando uns tapinhas no meio das costas", afirma Escobar, informando que esse tipo de procedimento vale tanto para engasgos com sólidos quanto com líquidos.

Agora, se é perceptível que a criança não está respirando, há risco de um quadro mais grave e a abordagem técnica muda. "Nesses casos, fazemos essa manobra de bater nas costinhas alternando com a técnica de virá-lo de barriga para cima e alternar com a massagem cardíaca", completa Escobar.



A massagem em questão deve ser feita com o bebê de barriga para cima, como aparece nos primeiros segundos do vídeo, no meio do osso do peito, com os dedos indicador e médio, aprofundando cerca de dois terços do tórax até o bebê voltar.



Se a criança chegar a perder a consciência por não conseguir respirar, esse procedimento de compressão, como também é conhecido, deve ser repetido numa sequência de 30 vezes. "Acabando, o responsável deve colocar a boca em volta do nariz e boca e fazer duas ventilações", completa Zamataro.



Vale lembrar que esse segundo procedimento só é indicado quando a criança não responde à tentativa de desobstrução da primeira técnica e demonstra não estar respirando, podendo perder até a consciência.



Médica otorrinolaringologista do Hospital Infantil Sabará, Saramira Bohadena afirma que a técnica boca a boca de ventilação só é recomendada em casos específicos quando o bebê parou de respirar e é necessário reanimá-la. "Dependendo do caso, se assoprar enquanto a criança ainda estiver engasgada, vai jogar mais mais leite aos pulmões", completa.



A maneira como Clara Maia agiu ao logo tentar a manobra de massagem cardíaca na criança ao colocá-la para cima, e em seguida para baixo, foi instintiva, segundo Bohadana. Mas é preciso cuidar para que o líquido não volte ao esôfago e entre na via aérea.



Ainda é necessário atenção para a execução correta de todas as manobras de desengasgo para que o bebê não seja lesionado, segundo Zamataro. O ideal é que o responsável esteja atento ao tipo de engasgo para que saiba qual manobra fazer na criança.