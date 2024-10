Usher sofreu abuso sexual de Diddy e foi hospitalizado, diz ex-segurança

O ex-segurança de Sean "Diddy" Combs, Gene Deal, afirmou em entrevista ao canal The Art of Dialogue que ouviu de executivos da música que o cantor Usher foi levado ao hospital após um aparente caso de abuso sexual cometido por Combs.



Quando tinha 14 anos, Usher chegou a morar com Diddy para participar de uma espécie de treinamento musical, com a autorização da mãe.

Deal, que não revelou a identidade de quem lhe passou a informação, disse que Usher, ainda menor de idade na época, foi internado com graves ferimentos após o incidente, mas ele próprio não presenciou o ocorrido. O ex-segurança ressaltou que, embora não tenha testemunhado o abuso contra Usher diretamente, rumores sobre o ocorrido circulavam no meio musical.



As alegações de Deal reforçam o histórico de abusos cometidos por Combs em festas conhecidas como "freak-offs". Conforme detalhou o New York Times, esses eventos envolviam sexo coercitivo, uso de drogas e eram frequentemente filmados por Combs, que usava as gravações como arma para evitar denúncias.

As acusações contra Combs incluem uma série de crimes, como suborno, sequestro e obstrução da justiça. A cantora Cassie, ex-namorada de Combs, também moveu uma ação civil no ano passado, alegando ter sido forçada a participar de atividades sexuais enquanto ele filmava.



Usher foi a atração principal do intervalo do Super Bowl no ano que vem. O evento faz parte do jogo final da National Football League, a NFL, competição de futebol americano nos Estados Unidos.



O cantor fez sucesso com músicas como "Yeah", "My Boo" e "Love in the Club" e se consagrou nos gêneros pop e R&B. Atualmente Usher está finalizando a turnê "My Way The Las Vegas", em que apresenta seus maiores hits e mostra sua habilidade com a dança.