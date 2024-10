Vera Viel descobre nódulo e Rodrigo Faro pede orações pela esposa

Rodrigo Faro, 50, usou as redes sociais para pedir orações pela saúde de sua esposa, Vera Viel, 48, que está hospitalizada.



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





A ex-modelo contou que descobriu recentemente um nódulo na perna e está aguardando o resultado da biópsia para saber se é benigno ou maligno. "Há duas semanas senti um nódulo na coxa esquerda. Viemos para o hospital e os médicos decidiram por fazer uma biópsia", explicou ela, no vídeo publicado por Faro em seu Instagram.

Publicidade



Apesar do susto, Vera está confiante em que receberá boas notícias. "Já entregamos nas mãos de Deus. Estamos aqui em oração. Se Deus quiser, vai ser um nódulo benigno, vamos fazer a cirurgia e vai dar tudo certo. Vamos esperar o resultado e ver como proceder."



Faro abraçou a esposa durante a gravação e reforçou o pedido para que seus seguidores orem em favor dela. "Agora é o momento de oração, de pedir que vocês possam orar pela Vera, pela nossa família. Com certeza, teremos um testemunho lindo para contar no final disso tudo."



Nos comentários do post, vários famosos fizeram seus votos de melhoras a Vera. "Já deu tudo certo, amigos. Deus está no poder", disse o ator Fábio Villa Verde, 53. "Deus no comando. Já deu certo", escreveu o apresentador Celso Portiolli, 57.