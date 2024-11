Viih Tube deixa UTI e vai para o quarto após nascimento do 2º filho

Após passar dois dias na UTI, para onde foi encaminhada às pressas depois do nascimento do segundo filho, Viih Tube deixou a unidade de terapia intensiva e voltou ao quarto do hospital.





A influenciadora de 24 anos postou nas redes sociais uma foto em que segura Ravi, nascido no dia 11. "Não fico muito no celular. Mas passando para dizer que estou bem melhor, logo vou para casa."

Ela foi levada ao local às pressas para receber uma transfusão de sangue e, durante o período, amamentou o filho a cada três horas.





"Eram os momentos que mais de davam forças", escreveu. A filha mais velha de Viih e Eliezer, Lua, de um ano e sete meses, ficou em casa, mas não longe dos papais.





Em vídeo postado por Eliezer, a menina segurava um retrato da família enquanto brincava pela casa.