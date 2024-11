Viih Tube é internada às pressas na UTI três dias após o parto do segundo filho, Ravi

Três dias após o parto do segundo filho, Ravi , Viih Tube precisou ser internada às pressas na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da maternidade Promater, em São Paulo, na manhã desta quinta-feira (14). A influenciadora passou por uma transfusão de sangue devido às complicações da cirurgia de cesariana.





A assessoria da ex-BBB divulgou uma nota sobre seu estado de saúde após a notícia da internação de urgência de Viih Tube na maternidade: "Viih Tube precisou de uma transfusão de sangue, mas se recupera bem, acompanhada pela mãe, Viviane."





De acordo com Stories postados na conta de Viih Tube no Instagram, Ravi nasceu na última segunda-feira, às 19h49, pesando 3,76 kg e com 49 cm. A jovem também relatou que foram 19 horas de espera por parto normal, mas, no final, os médicos optaram por uma cesárea. "Senti claramente a presença de Deus, cuidando da gente e me dando discernimento", escreveu Viih, que já é mãe de Lua sua filha também com o ex-bbb Eliezer.





Por fim, ela concluiu: "Vocês acham que eu ia chegar até o expulsivo e não iria expulsar o bebê? Foram coisas perigosas, e era visível que algo estava dando errado; tivemos que sair correndo mesmo, quase fomos para a UTI, eu e o Ravi. Graças a Deus, não precisou, mas chegaram até a reservar sala para o Ravi."