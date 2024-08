Virgínia se manifesta sobre teoria envolvendo a paternidade de sua filha

Nesta segunda-feira (27), a influenciadora e apresentadora Vírginia Fonseca, 25, se manifestou nas redes sociais sobre a teoria envolvendo a paternidade de sua primeira filha, Maria Alice, de três anos, e da sua atual gestação, José Leonardo.





De acordo com a teoria, a primogênita seria filha do ex-namorado da influenciadora, Pedro Rezende, e o mais novo seria fruto de um suposto envolvimento com o jogador Neymar.

Com a repercurssão na internet sobre o assunto, Vírginia se pronunciou nos stories do Instagram, afirmando que todas as publicações questionando a paternidade de seus filhos serão levadas para a justiça. "Nem que eu precise contratar 50 advogados só para ficar por conta disso! Não peço para gostarem de mim, só peço respeito com minha família! Eu vivo por eles, é meu bem mais precioso, não vou aceitar isso mais. Aguentei até hoje. Agora bora pra Justiça."