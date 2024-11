Xuxa e Luciano Szafir se reencontram em inauguração de loja de Sasha

A marca de grife de Sasha Meneghel abriu uma loja física no shopping JK Iguatemi, zona sul de São Paulo. O evento, claro, contou com a presença da estilista, assim como de seus pais, Xuxa e Luciano Szafir.

O ex-casal teve Sasha em 1998 e se separou ainda durante a gestação, quando a apresentadora estava com seis meses de gravidez.

A Mondepars foi lançada em junho, após dois anos de pesquisas. O nome é a junção de "mundo" em francês e pars, "fazer parte" em latim.

O divórcio de Xuxa e Luciano aconteceu após uma entrevista da apresentadora à Folha, na qual ela disse que ninguém era bonito na família de Luciano, a não ser ele.

Em resposta, o ator se manifestou publicamente em nota à imprensa, dizendo que a apresentadora "foi infeliz ao atingir" os familiares dele, "o que provocou uma reação inflamada do outro lado".

