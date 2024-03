A Kinopus e o Espaço Villa Rica promovem uma Sessão Especial da animação O Menino e a Garça, neste sábado (9), às 15h, no Espaço Villa Rica.





Após a sessão, será realizado um debate sobre o filme e a obra do cineasta japonês Hayao Miyazaki com a presença do professor de design da UEL, Marcelo Andreo, e das diretoras de animação Marília Diogo e Raquel Deliberador, com a mediação do crítico de cinema João Vítor Moreno.

Ingressos disponíveis no Espaço Villa Rica