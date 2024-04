“Cinema é uma Droga Pesada” chega nesta segunda-feira na tela do Cine Teatro Ouro Verde

O Cine Teatro Ouro Verde apresenta entre os dias 22 a 24 de abril o longa "Cinema é uma Droga Pesada", o drama tem a classificação indicativa de 14 anos e será exibido em duas sessões às 16h e 19h30.





O longa que estreia nas telas do Cine Teatro Ouro Verde na próxima semana, pode induzir o espectador a pensar que está prestes a assistir retratos glamorosos do mundo do cinema: drogas, claquetes e rock and roll, mas difente do titulo o filme retrata uma realidade bem distante, que o público encontra além de distante das luzes brilhantes de Hollywood.

Com a direção do francês Cédric Kahn, o longa foi participante do Festival Varilux de Cinema 2023, além de contar com um elenco composto por Denis Podalydès, Jonathan Cohen, Emmanuelle Bercot e Stefan Crepon.





A trama se inicia apresentando a história de trabalhadores, lutando para salvar sua fábrica. O verdadeiro foco, no entanto, está menos aparente.

Do outro lado da câmera, Simon, um diretor experiente, começa a rodar um filme sobre a luta dos trabalhadores. Mas, nada sai como o planejado pelo protagonista.





Sua produtora deseja reescrever o final, sua equipe entra em greve, sua vida pessoal está em ruínas e, para piorar as coisas, o ator principal é um desagradável egocêntrico.

Joseph, um jovem que deseja entrar na indústria do cinema, aceita dirigir o making of do processo. Ele leva seu papel muito a sério e começa a capturar toda a confusão, provando que os bastidores podem às vezes ser bem melhores que o próprio filme.





INGRESSOS





Os ingressos podem ser adquiridos 30 minutos antes de cada sessão na bilheteria do Cine Teatro Ouro Verde, localizado na rua maranhão, 85, Centro de Londrina. A entrada inteira custa R$20,00 e a meia, R$10,00. Não são aceitos cartões.





Na segunda-feira (22) e nas sessões das 16h, todos pagam meia. Nos demais dias, estudantes, professores, doadores de sangue regular, pessoas com mais de 60 anos, filiados à OAB ou Sindicato dos Jornalistas e servidores públicos têm direito à meia-entrada. Professores ou facilitadores com cinco alunos ou mais têm isenção no valor do ingresso.